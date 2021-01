Coronavirus | 649 morti 15378 nuovi positivi | cala il tasso di positività 11 | 4%

(Di martedì 5 gennaio 2021) Aumentano di molto le vittime di Covid nelle ultime 24 ore: sono 649registrati in un giorno. Incremento anche dei casi: sono. La stima di Battiston: “Rt nazionale supera l?1”. Negli ultimi giorni è stato superato a livello nazionale il valore di 1 per l’indice Rt di contagiosità del virus responsabile della pandemia di Covid-19. È la stima che emerge dai calcoli del fisico Roberto Battiston, dell’Università di Trento, basati sui dati della Protezione Civile ed ottenendo risultati simili a quelli utilizzati da Istituto Superiore di Sanità e Fondazione ‘Bruno Kessler’. “Più che il valore assoluto, è interessante la tendenza nel tempo dell’indice Rt e questa - ha detto Battiston all’ANSA - indica che, rispetto a Natale l’Rt è salito di un decimo di punto, passando da 0,89 a 1,01”.“L’aumento ...

Aumentano i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 15.378 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 10.800. Il totale dei casi è così salito a ...Nelle ultime 24 ore sono 15.378 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia tra i 135.106 tamponi processati, con un tasso di positività che arretra di oltre 2 punti percentuali ass ...