Coronavirus, 15.378 nuovi casi e 649 decessi in 24 ore (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a salire i casi di Coronavirus in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, dai 10.800 di ieri i contagi balzano a 15.378, su 135.106 tamponi effettuati. Il rapporto tamponi/positivi è all'11,3% (in flessione in confronto a ieri). Aumentano anche i decessi: 649 nelle ultime 24 ore. Si registrano anche 16.023 guariti mentre gli attualmente positivi si riducono di 1.297 unità a 569.161.Sul fronte ospedaliero torna a salire la pressione, con 78 nuovi ricoveri: 23.395 le persone che si trovano nei reparti ordinari. Lievissimo calo per le terapie intensive, con 10 degenti in meno determinando nel complesso il numero di 2.569 ricoverati. Da sottolineare però l'ingresso di 202 pazienti nelle rianimazioni. In 543.197 si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le singole ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a salire idiin Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, dai 10.800 di ieri i contagi balzano a 15.378, su 135.106 tamponi effettuati. Il rapporto tamponi/positivi è all'11,3% (in flessione in confronto a ieri). Aumentano anche i: 649 nelle ultime 24 ore. Si registrano anche 16.023 guariti mentre gli attualmente positivi si riducono di 1.297 unità a 569.161.Sul fronte ospedaliero torna a salire la pressione, con 78ricoveri: 23.395 le persone che si trovano nei reparti ordinari. Lievissimo calo per le terapie intensive, con 10 degenti in meno determinando nel complesso il numero di 2.569 ricoverati. Da sottolineare però l'ingresso di 202 pazienti nelle rianimazioni. In 543.197 si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le singole ...

