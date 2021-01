Coppa del Mondo per Club, la FIFA li rimanda al prossimo febbraio (Di martedì 5 gennaio 2021) foto: Pixel-Sepp / pixabay Presi dalle convulse notizie che si susseguono di giorno in giorno su nuove ondate di incontrarci, polemiche sulle restrizioni e le conseguenze economiche, le nuove varianti di virus e quant’altro sia riferito alla pandemia, stiamo quasi dimenticando l’impatto sul Mondo dello sport internazionale. In realtà l’attuale situazione sanitaria ha costretto la FIFA a prendere una drastica decisione su uno dei prossimi più importanti eventi internazionali per il Mondo del calcio giocato: rimandare la Coppa del Mondo per Club. Seppure solo di qualche mese, il prestigioso torneo internazionale a cui prendono parte le migliori squadre dei campionati nazionali che sono riuscite ad aggiudicarsi il terreno per tutto il podio nelle rispettive Coppe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) foto: Pixel-Sepp / pixabay Presi dalle convulse notizie che si susseguono di giorno in giorno su nuove ondate di incontrarci, polemiche sulle restrizioni e le conseguenze economiche, le nuove varianti di virus e quant’altro sia riferito alla pandemia, stiamo quasi dimenticando l’impatto suldello sport internazionale. In realtà l’attuale situazione sanitaria ha costretto laa prendere una drastica decisione su uno dei prossimi più importanti eventi internazionali per ildel calcio giocato:re ladelper. Seppure solo di qualche mese, il prestigioso torneo internazionale a cui prendono parte le migliori squadre dei campionati nazionali che sono riuscite ad aggiudicarsi il terreno per tutto il podio nelle rispettive Coppe ...

FBiasin : Ci mette sempre la faccia (pure troppo), ha vinto una Coppa Italia, nel bene e nel male ci mette sempre la faccia e… - Eurosport_IT : ?????? ??` ???????????????? ???????????? ??’???????????? ????????’???????? ?????? La vincitrice della Coppa del Mondo di Biathlon è stata eletta da… - ilveggente_it : In campo Ligue 2, League Cup e Coppa del Re - D_Minuti : @GioMat86 Parliamo di uno che però negli anni è stato decisivo in Champions, in Supercoppa europea, in Coppa Interc… - Passate97882735 : Antonio Conte arriva dalle giovanili del Lecce per poi vestire la maglia bianconera per 13 anni diventando anche c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa del Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 5 gennaio OA Sport GLI APPROFONDIMENTI SUL GENOA

CORRIERE DELLO SPORT – Alex Sandro, ieri risultato positivo al Coronavirus, dovrà restare 10 giorni in isolamento e salterà dunque anche la sfida di Coppa Italia in programma ... osta dei ...

Coppa Italia 2020-2021 in tv, gli ottavi di finale: quando e dove vedere le partite su Rai 1 e Rai 2

Programmazione e anticipazioni TV dei principali programmi della serata con palinsesti dettagliati, la recensione delle principali serie TV, il film consigliato, curiosità, dati auditel, la rubrica ...

