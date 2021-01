Copa del Rey | l’Ibiza travolge 5-2 il Celta Vigo | il club di Amadeo Salvo elimina i galiziani | fuori anche il Getafe

Leggi su mediagol

(Di martedì 5 gennaio 2021) Sorprese a mai finire nei trentaduesimi di finale didel Rey.Nel pomeriggio si sono disputate 2 della quattro gare in programma oggi, sono arrivate due sconfitte clamorose che hanno sancito l'zione dal torneo di duedi Liga. Figuraccia delche ha ceduto addirittura per 5-2 all'Ibiza del patron italo-spagnoloe del direttore sportivo Marco Borriello. Gli isolani hanno letteralmente surclassato igrazie alla doppietta di Castel e alle reti di Perez Mateo, Molina e Rodado; per gli ospiti in gol Santi Mina e Holsgrove. Cadeilche si è arreso in trasferta per 1-0 al Cordoba, per i padroni di casa a segno Ledesma a inizio match.