Conti correnti, cosa succede se vanno in rosso: le nuove regole (Di martedì 5 gennaio 2021) Nuove regole europee in vigore per i conti correnti. Sono le norme dell’Autorità Bancaria comunitaria e portano cambiamenti anche sui conti dei privati, non solo su quelli delle aziende. Cambia il regolamento per la gestione dei default, delle sofferenze e degli sconfinamenti. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 gennaio 2021) Nuove regole europee in vigore per i conti correnti. Sono le norme dell’Autorità Bancaria comunitaria e portano cambiamenti anche sui conti dei privati, non solo su quelli delle aziende. Cambia il regolamento per la gestione dei default, delle sofferenze e degli sconfinamenti.

Advertising

Agenzia_Italia : Da lunedì i conti correnti non potranno più essere in rosso - NicolaPorro : #conticorrenti: l’autorità Ue stringe le maglie sul “rosso”: ecco perché sarà un massacro per gli italiani ??… - grimmas11 : RT @Sarasia06: Il caro governo Conte bis vuole talmente bene agli Italiani che dopo aver chiuso le attività per 9 mesi ha pensato di modif… - infoiteconomia : Conti correnti in rosso? Cosa cambia dal 2021 - ologrammm : mettono in condizioni di chiudere le attività-mandano 50 milioni di cartelle- pochi riescono a pagare- beni e conti… -

Ultime Notizie dalla rete : Conti correnti Da lunedì i conti correnti non potranno più essere in rosso AGI - Agenzia Italia lo chiediamo ad Antonio Cesarano Chief Global Strategist di Intermonte SIM,nel consueto spazio "MeteoBorsa"

Riascolta Conti correnti di Due di denari. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

Corsa al vaccino Covid per il personale Area vasta: «Già un migliaio di prenotati, puntiamo al 90%»

FERMO - Crede nel vaccino anti Covid il personale dell’Area vasta 4. A nove giorni dal V-day, più della metà si è prenotato per farsi somministrare la prima dose.

Riascolta Conti correnti di Due di denari. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.FERMO - Crede nel vaccino anti Covid il personale dell’Area vasta 4. A nove giorni dal V-day, più della metà si è prenotato per farsi somministrare la prima dose.