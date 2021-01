Connettività al top per iPhone 13 in tanti Paesi | ci sono conferme

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Abbiamo alcune indicazioni molto imporda prendere in esame per13, a poco più di due settimane dal nostro ultimo punto della situazione in merito alle possibili scelte di Apple con il top di gamma 2021. In sostanza, la nuova linea di melafonini, secondo quanto abbiamo raccolto oggi 5 gennaio, potrebbe espandere la5G mmWave più velocemente ad un numero elevato dial di fuori degli Stati Uniti. Questo, stando alle fonti della catena di fornitura taiwanesi citate da Patently Apple. Come cambierà ladel nuovo13 In particolare, le ultime voci sull’13 traggono spunto proprio da una licenza acquisita dal colosso di Cupertino. Tutto nasce da un rapporto, secondo cui una società taiwanese chiamata Qiqi sarebbe ...