CONMEBOL contro FA sul caso Cavani: "Non si tiene conto di fattori culturali" (Di martedì 5 gennaio 2021) Non si placano le polemiche contro la Football Association. La decisione di rifilare tre turni di squalifica e una multa a Edinson Cavani a causa della risposta a un commento sui social da parte dell'attaccante del Manchester United. Il Matador avrebbe definito "negrito" l'amico e l'espressione è stata ritenuta razzista.caption id="attachment 1058573" align="alignnone" width="3173" Cavani (getty images)/captionRISPOSTADopo la stoccata dell'Accademia della Lingua in Uruguay, ora anche la CONMEBOL critica duramente la FA. Questo il comunicato: "La CONMEBOL esprime la sua solidarietà al giocatore Edinson Cavani, sanzionato dalla Federcalcio inglese. Il provvedimento disciplinare per lo straordinario giocatore della squadra uruguaiana chiaramente non tiene

