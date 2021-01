Conferenza stampa Stroppa: «La Roma domina il campo, faremo del nostro meglio» (Di martedì 5 gennaio 2021) Giovanni Stroppa ha parlato alla vigilia di Crotone-Roma Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato alla vigilia della partita contro la Roma. Roma – «Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato, sarà una partita di assoluto livello. Cercheremo di affrontarla al meglio come sempre. Conosciamo le qualità dei giallorossi e la loro capacità di saper lavorare a tutto campo in fase di possesso e non possesso. Poetano tanti uomini nelle ripartenze nel momento in cui recupera palla. La Roma ha qualità importanti individuali, ha dominio del campo, è una squadra che sa giocare sia in contropiede che in palleggio. È una squadra davvero completa, bisogna fare i complimenti a Fonseca per l’identità che ha dato e anche per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Giovanniha parlato alla vigilia di Crotone-Giovanni, allenatore del Crotone, ha parlato alla vigilia della partita contro la– «Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato, sarà una partita di assoluto livello. Cercheremo di affrontarla alcome sempre. Conosciamo le qualità dei giallorossi e la loro capacità di saper lavorare a tuttoin fase di possesso e non possesso. Poetano tanti uomini nelle ripartenze nel momento in cui recupera palla. Laha qualità importanti individuali, ha dominio del, è una squadra che sa giocare sia in contropiede che in palleggio. È una squadra davvero completa, bisogna fare i complimenti a Fonseca per l’identità che ha dato e anche per ...

