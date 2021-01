Conferenza stampa Pirlo: «Altri positivi? Siamo in attesa. Dybala aveva la febbre…» (Di martedì 5 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Milan-Juventus Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro contro il Milan. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 positivi – «Abbiamo fatto gli esami stamattina. Stiamo aspettando l’esito nel pomeriggio. Per ora è solo attesa». RIMONTA SCUDETTO – «Stiamo lavorando per quello. Abbiamo iniziato il 2021 con una vittoria e un atteggiamento positivo. Partita dopo partita cercheremo di migliorare la classifica e le prestazioni. Poi vedremo tra un paio di mesi dove Siamo». Dybala – «Sta abbastanza bene, ieri aveva qualche linea di febbre ma oggi stava molto meglio. Penso potrà essere della partita salvo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Andreaha parlato alla vigilia di Milan-Juventus Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato inalla vigilia del big match di San Siro contro il Milan. LEGGI LAINTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24– «Abbiamo fatto gli esami stamattina. Stiamo aspettando l’esito nel pomeriggio. Per ora è solo». RIMONTA SCUDETTO – «Stiamo lavorando per quello. Abbiamo iniziato il 2021 con una vittoria e un atteggiamento positivo. Partita dopo partita cercheremo di migliorare la classifica e le prestazioni. Poi vedremo tra un paio di mesi dove».– «Sta abbastanza bene, ieriqualche linea di febbre ma oggi stava molto meglio. Penso potrà essere della partita salvo ...

