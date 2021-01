Conferenza stampa Pioli: «Dobbiamo essere lucidi, la Juventus è in crescita» (Di martedì 5 gennaio 2021) Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Juventus Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Juventus. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU MILAN NEWS 24 Juventus – «Dieci punti di vantaggio? Mi aspetto una Juventus in crescita, senza dubbio hanno dovuto cominciare un nuovo percorso e ci sta di perdere qualcosina. Sono difficili da prendere perché stanno bene in campo. Dobbiamo affrontarli in maniera lucida dal punto di vista tattico ma per una Juventus pronta e preparata ci sarà un Milan forte e preparato». IBRAHIMOVIC – «Ho rimproverato Ibra per il Tik Tok perché mi avete tempestato di chiamate e messaggi. Sta bene ma ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Stefanoha parlato alla vigilia di Milan-Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia del big match contro la. LEGGI LAINTEGRALE SU MILAN NEWS 24– «Dieci punti di vantaggio? Mi aspetto unain, senza dubbio hanno dovuto cominciare un nuovo percorso e ci sta di perdere qualcosina. Sono difficili da prendere perché stanno bene in campo.affrontarli in maniera lucida dal punto di vista tattico ma per unapronta e preparata ci sarà un Milan forte e preparato». IBRAHIMOVIC – «Ho rimproverato Ibra per il Tik Tok perché mi avete tempestato di chiamate e messaggi. Sta bene ma ...

acmilan : It’s almost time for Coach Pioli to talk to the press ahead of #MilanJuve ????? - ricpuglisi : Ma quelli che difendono @GiuseppeConteIT, @marcotravaglio e #Casalino senza se e senza ma, hanno visto il piccoliss… - lucianonobili : «L'ultimo dell'anno Conte ha disertato il Senato per fare una conferenza stampa in cui ha risposto alle sollecitazi… - MilanLiveIT : #Pioli, la conferenza completa in vista di #MilanJuventus ??? - giusepp28331069 : @ItaliaViva @matteorenzi Io te lo farei un tampone Matteo Salvino ops Renzi detto anche il ciarlatano ma i tuoi mi… -