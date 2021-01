Conferenza stampa Italiano: «Contro il Napoli battaglieremo» (Di martedì 5 gennaio 2021) Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Napoli-Spezia Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita del Maradona Contro il Napoli. SAPONARA – «Pensiamo che Saponara che possa darci quella personalità, qualità e imprevedibilità che a volte a noi sta mancando e speriamo ce la dia lui. È un ragazzo motivato, la prima impressione è stata molto positiva. Si aggrega al gruppo, aspettiamo cresca di condizione e siamo convinti possa darci una grossa mano». PARTITA – «Contro il Napoli sarà una partita difficile Contro una big del campionato, preparata in un solo allenamento. Le difficoltà ci saranno, in questo momento dobbiamo battagliare in qualsiasi campo e lo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Vincenzoha parlato alla vigilia di-Spezia Vincenzo, allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia della partita del Maradonail. SAPONARA – «Pensiamo che Saponara che possa darci quella personalità, qualità e imprevedibilità che a volte a noi sta mancando e speriamo ce la dia lui. È un ragazzo motivato, la prima impressione è stata molto positiva. Si aggrega al gruppo, aspettiamo cresca di condizione e siamo convinti possa darci una grossa mano». PARTITA – «ilsarà una partita difficileuna big del campionato, preparata in un solo allenamento. Le difficoltà ci saranno, in questo momento dobbiamo battagliare in qualsiasi campo e lo ...

