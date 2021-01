Conferenza stampa Gasperini: «Siamo in un buon momento, ma attenzione al Parma» (Di martedì 5 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Atalanta-Parma Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma. Parma – «Siamo in un buon momento e concentrati sul campionato. Vogliamo proseguire la striscia positiva. Con il Parma, però, dovremo stare attenti e interpretare bene la gara. Sono tutte partite particolari, con livelli di difficolta diverse ma sempre molto alti visto l’equilibrio del nostro campionato». CLASSIFICA – «Comincia a essere significativa. Le grandi non stanno sbagliando: per noi sarà importante continuare a fare bene. Formazione? Ho delle certezze , ma voglio valutare anche l’allenamento di oggi». Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Gian Pieroha parlato alla vigilia di Atalanta-Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della partita contro il– «in une concentrati sul campionato. Vogliamo proseguire la striscia positiva. Con il, però, dovremo stare attenti e interpretare bene la gara. Sono tutte partite particolari, con livelli di difficolta diverse ma sempre molto alti visto l’equilibrio del nostro campionato». CLASSIFICA – «Comincia a essere significativa. Le grandi non stanno sbagliando: per noi sarà importante continuare a fare bene. Formazione? Ho delle certezze , ma voglio valutare anche l’allenamento di oggi». Leggi ...

