Conferenza stampa Di Francesco: «Nainggolan sarà della partita»

Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia di Cagliari-Benevento

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benevento.

COSA È MANCATO CONTRO IL NAPOLI – «Vorrei crescita e continuità nel corso della partita, il risultato implica pensieri e giudizi negativi sulla prestazione della squadra. Gli eventi dopo il pareggio, l'espulsione e il goal subito, hanno influenzato il risultato contro una ottima squadra che ha grandi palleggiatori e finalizzatori. La mia squadra ha delle idee ma manca una vera identità che sto cercando di costruire, ho cambiato molto e non ha facilitato la crescita ma il lavoro ...

