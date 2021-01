Conferenza Milan-Juventus, Pirlo: “Dybala? Sta bene, ma… ” | News (Di martedì 5 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan Juventus - Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan Conferenza Milan-Juventus, Pirlo: “Dybala? Sta bene, ma… ” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 5 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Andrea, tecnico della, ha parlato instampa alla vigilia della partita contro il: “? Sta, ma… ”Pianeta

SkySport : Milan Juventus, Pirlo: 'Sfida non decisiva per lo scudetto' - DiMarzio : La sfida al suo passato, il #calciomercato, i recuperi: Pirlo presenta #MilanJuve - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'Chiedo ai miei giocatori di fare di più, perchè quello che abbiamo fatto nel 2020 non conta… - AdriJuve64 : MILAN JUVENTUS CONFERENZA PIRLO VINCERE PER FERMARE LA CAPOLISTA E IL LO... - ninoBertolino : RT @MilanPress_it: #Pioli: 'Juve che rincorre il Milan? E' chiaro che il livello delle nostre prestazioni e dei risultati è cambiato. Non v… -