Con ' ' Otto racconti' ' inediti in Italia di Richard Wright vediamo il razzismo americano

''Richard Wright mette in scena la profonda solitudine dell'uomo nero nell'America bianca, e il senso di minaccia che accompagna ogni suo istante'' afferma Robinson. L'autore di Ragazzo Negro, Native ...

Archiviato il 2020, lo specialista di sicurezza informatica Bitdefender ha esplorato ciò che potrebbe accadere nel nuovo anno in fatto di cyber minacce ...

In questa raccolta lo scrittore "ci insegna cosa significa essere uomini, e neri, nell'America e nel mondo di ieri - ma anche e soprattutto di oggi'', leggiamo nell'introduzione del volume ...

