Come e quando riapriranno le scuole in Italia (Di martedì 5 gennaio 2021) Dal 7 gennaio ricominceranno le lezioni in presenza nelle scuole elementari e medie, mentre le scuole superiori riapriranno l'11 gennaio, tranne che in alcune regioni Leggi su ilpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Dal 7 gennaio ricominceranno le lezioni in presenza nelleelementari e medie, mentre lesuperioril'11 gennaio, tranne che in alcune regioni

LucaDondoni : Una foto che non vedevo l’ora venisse scattata. Siete così - VOI - qui. Più mature, ormai cantanti affermate, ma be… - teatrolafenice : ?? È tornato alla luce l'antico Teatro greco di Smirne. In questi tempi bui è una notizia che ci entusiasma come un… - AngeloSantoro : I problemi tecnici possono capitare. Ma quando lasci mezza Italia senza internet, un’azienda grande come… - MraCnz : @Azione_it @MatteoRichetti Può gentilmente mandare affanculo Calenda da parte mia? Perchè bugiardo incallito e d… - fattonegds : RT @Apropositodigdr: Vorrei esprimere un pensiero, ho 415 follow e mi piacerebbe sapere perché quando scorro la tl per vedere come va nei g… -

Ultime Notizie dalla rete : Come quando Come quando e perché il titolo Safilo potrebbe offrire nel lungo periodo una performance di circa il 300% Proiezioni di Borsa Quando riaprono le scuole? Domande e risposte

Dopo il Cdm di ieri il quadro sulla riapertura delle scuole è cambiato. Le indicazioni del governo sono chiare: le superiori riaprono il 7 con la didattica a distanza e l’11 in presenza (al 50%), tran ...

Scuola, riapertura il 7 gennaio: la babele delle Regioni . Ecco chi è pronto subito e chi aspetta

La mappa delle Regioni e i dubbi sulla riapertura in sicurezza. Giani (Toscana) a capo dei governatori che riapriranno il 7. Toti (Liguria): «Rischiamo di riaprire il 7 e richiudere l’11» ...

Dopo il Cdm di ieri il quadro sulla riapertura delle scuole è cambiato. Le indicazioni del governo sono chiare: le superiori riaprono il 7 con la didattica a distanza e l’11 in presenza (al 50%), tran ...La mappa delle Regioni e i dubbi sulla riapertura in sicurezza. Giani (Toscana) a capo dei governatori che riapriranno il 7. Toti (Liguria): «Rischiamo di riaprire il 7 e richiudere l’11» ...