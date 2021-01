«Combatteremo come dannati», Trump infuoca il voto in Georgia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nel corso del primo comizio del 2021 in vista del voto in Georgia, entrambi i presidenti, l’uscente Trump e l’entrante Biden, si sono recati nello Stato del sud per sostenere i candidati senatori del loro partiti. Se Biden ad Atlanta ha parlato di quel voto e di quella elezione, la retorica rabbiosa di Trump è rimasta ancorata a novembre: «I democratici non prenderanno questa Casa Bianca, Combatteremo come dannati» ha tuonato, accusando di vigliaccheria i colleghi repubblicani, «guardiani deboli ed … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nel corso del primo comizio del 2021 in vista delin, entrambi i presidenti, l’uscentee l’entrante Biden, si sono recati nello Stato del sud per sostenere i candidati senatori del loro partiti. Se Biden ad Atlanta ha parlato di quele di quella elezione, la retorica rabbiosa diè rimasta ancorata a novembre: «I democratici non prenderanno questa Casa Bianca,» ha tuonato, accusando di vigliaccheria i colleghi repubblicani, «guardiani deboli ed … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

