Colpo dello Spezia | ufficiale Saponara dalla Fiorentina

(Di martedì 5 gennaio 2021) È appena iniziata la sessione invernale di calciomercato e arrivano già i primi botti. Aspettando ancora le mosse delle big, si è mosso Lo. È in arrivoil centrocampista Riccardo, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il classe 1991, che ha già indossato in Serie A le maglie di Milan, Empoli, Genoa, Sampdoria e Lecce, è pronto ad aggregarsi ai compagni per raggiungere l’obiettivo salvezza. Il calciatore ha scelto di indossare la maglia numero 23. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Colpo dello

Primo colpo di mercato per lo Spezia. In arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina il centrocampista Riccardo Saponara.Primo colpo di mercato per lo Spezia. In arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina il centrocampista Riccardo Saponara.