Clamoroso ritorno di Letizia Moratti | sarà lei a far fuori Gallera Rimpasto-terremoto | altri nomi | chi spunta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Una clamorosa indiscrezione che sta trovando parecchie conferme. Si parla delin Lombardia e dell'ormai quasi sicuro avvicendamento che riguarderà Giulio, assessore al Welfare a cui non è stato perdonata l'ultima infelice frase su vaccini e medici in ferie. Secondo quanto si apprende, al suo posto potrebbe finirci, ex sindaco di Milano e presidente del consiglio di gestione Ubi. Il nome sarebbe emerso in queste ultimissime ore, in cui Lega e Forza Italia accelerano per trovare un accordo sul successore di. Ma non solo. Si lavora anche adritocchi. Oltre alla novità di, nella rinnovata giunta di Attilio Fontana dovrebbero esserci due new entry leghiste di livello: l'ex ministra del governo M5s-Lega Alessandra ...