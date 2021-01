Cina, scomparso Jack Ma: mistero sul fondatore miliardario di “Alibaba” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il fondatore del colosso mondiale di e-commerce Alibaba, Jack Ma, è scomparso. Si sono perse le tracce dell’imprenditore cinese da circa due mesi. Jack Ma era stato sostituito da un dirigente di Alibaba per la registrazione della finale di “Africa’s Business Heroes”, concorso televisivo per imprenditori in erba del continente africano, creato da lui stesso e in cui egli è giudice, ufficialmente a causa della su agenda fitta di impegni. Il suo account Twitter non è aggiornato dal 10 ottobre. A inizio novembre i guai finanziari e i problemi col governo cinese. >> Accursio Miraglia, 74 anni fa l’oscuro omicidio: «A volere la sua morte non è stata la Mafia» scomparso Jack Ma, fondatore di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Ildel colosso mondiale di e-commerceMa, è. Si sono perse le tracce dell’imprenditore cinese da circa due mesi.Ma era stato sostituito da un dirigente diper la registrazione della finale di “Africa’s Business Heroes”, concorso televisivo per imprenditori in erba del continente africano, creato da lui stesso e in cui egli è giudice, ufficialmente a causa della su agenda fitta di impegni. Il suo account Twitter non è aggiornato dal 10 ottobre. A inizio novembre i guai finanziari e i problemi col governo cinese. >> Accursio Miraglia, 74 anni fa l’oscuro omicidio: «A volere la sua morte non è stata la Mafia»Ma,di ...

