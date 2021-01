Christian De Sica oggi fa 70 anni di ritmo e musicalità (Di martedì 5 gennaio 2021) Christian De Sica, 70 anni, ritmo e muSica: cosa ha creato questa combinazione? Il 5 gennaio 1951 nasce a Roma il figlio di Vittorio De Sica e dell’attrice María de la Asunción Mercader Forcada. oggi quel bambino compie 70 anni ed è conosciuto come Christian De Sica, un artista che ha inventato un genere personale di comicità sfruttando la propria mimica, fisicità e muSicalità. Uno stile forgiato dall’esperienza che lo ha reso una vera icona popolare grazie al successo ottenuto al cinema dagli anni ’80 a oggi. Archivio, Christian De Sica compie 70 anni il 5 gennaio Cpn Jerry Calà, Massimo Boldi ed Ezio Greggio sul ... Leggi su gqitalia (Di martedì 5 gennaio 2021)De, 70e mu: cosa ha creato questa combinazione? Il 5 gennaio 1951 nasce a Roma il figlio di Vittorio Dee dell’attrice María de la Asunción Mercader Forcada.quel bambino compie 70ed è conosciuto comeDe, un artista che ha inventato un genere personale di comicità sfruttando la propria mimica, fisicità e mulità. Uno stile forgiato dall’esperienza che lo ha reso una vera icona popolare grazie al successo ottenuto al cinema dagli’80 a. Archivio,Decompie 70il 5 gennaio Cpn Jerry Calà, Massimo Boldi ed Ezio Greggio sul ...

