Christian De Sica ha una figlia non famosa: la conoscete? – FOTO (Di martedì 5 gennaio 2021) Christian De Sica ha due figli, Brando e Maria Rosa. Mentre il primo aveva iniziato a recitare con il padre, la figlia è poco conosciuta. La secondogenita di Christian De Sica è Maria Rosa De Sica. Ha 33 anni e dopo essersi laureata presso l’Istituto Europeo di Design ha frequentato un master in fashion design L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 gennaio 2021)Deha due figli, Brando e Maria Rosa. Mentre il primo aveva iniziato a recitare con il padre, laè poco conosciuta. La secondogenita diDeè Maria Rosa De. Ha 33 anni e dopo essersi laureata presso l’Istituto Europeo di Design ha frequentato un master in fashion design L'articolo proviene da Inews.it.

SkyTG24 : I 70 anni di Christian De Sica e come si diventa un'icona popolare del cinema italiano - MediasetTgcom24 : Christian De Sica compie 70 anni: il 'figlio di papà' che ha saputo farsi grande da solo #christiandesica… - italia_power : ?????????? Buon compleanno al grande Christian De Sica oggi compie 70 anni.. #happybirthday #christiandesica #actor… - Lisa_Salustri : RT @pampam77019344: “In Italia, adesso, i divi sono quelli che fanno i reality o i calciatori. Il divismo è finito negli Anni Cinquanta e n… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: I 70 anni di Christian De Sica. L’epatite in Amazzonia e le liti con Verdone: otto cose che non sapete -