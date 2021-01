Christian De Sica compie 70 anni | vita | carriera | figli | film e curiosità

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il celebre attoreDespegne oggi la sua settantesima candelina. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui e sulla suaDeè celebre un attore, showman, cantante, sceneggiatore e regista italiano. L’uomo ha fatto ridere e divertire migliaia e migliaia di telespettatori, che ancora lo acclamano e lo apprezzano. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

GQitalia : Oggi #ChristianDeSica compie 70 anni, ma gliene daremmo almeno 30 in meno. Tanti auguri! ?? #5gennaio - 8antonio8989 : Scusate ma com'è possibile che oggi Christian De Sica faccia 70 anni? - repubblica : RT @RepSpettacoli: Christian De Sica, 70 anni di un allegro e talentuoso 'figlio di papà' - RepSpettacoli : Christian De Sica, 70 anni di un allegro e talentuoso 'figlio di papà' - AccaddeOggi : Oggi nel 1951 nasceva l'attore Christian De Sica interprete di 'Vacanze di Natale' e 'The tourist' #accaddeoggi -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Sica

L'attore, cantante e regista il 5 gennaio festeggia il compleanno in famiglia. Il suo film delle feste 'In vacanza su Marte' è uscito per ...Aneddoti e curiosità poco note sull’attore, figlio di Vittorio De Sica e di María Mercader, che il 5 gennaio spegne 70 candeline ...