Christian De Sica compie 70 anni: storia di un artista che non è mai stato solo «cinepanettoni» (Di martedì 5 gennaio 2021) Non capita a tutti gli artisti di arrivare ai 70 anni potendo dire di averne passati 50 sul set. È il caso di Christian De Sica che, il 5 gennaio 2021, arriva a questo importante traguardo nonostante per tutti rimanga l’eterno ragazzo del cinema italiano, il monellone che ne ha sempre combinate di cotte e di crude e che, nonostante un’eredità non di poco conto, è riuscito a ritagliarsi il suo ruolo e il suo stile con estrema naturalezza e voglia di fare. Nato nel 1951 a Roma, secondo figlio di Maria Mercader e del grande Vittorio De Sica, uno dei padri del Neorealismo italiano che, quando Christian gli disse di voler diventare un attore, lo liquido con un semplice «sei pazzo?», De Sica cresce in una casa impregnata di arte e di cinema. Legatissimo al fratello maggiore Manuel e al suo storico compagno di classe Carlo Verdone, Christian decide, in un primo momento, di reinventarsi come showman in un albergo del Venezuela, cosa che gli permette di imparare presto la maniera giusta di intrattenere il pubblico e di reggere il palco. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 gennaio 2021) Non capita a tutti gli artisti di arrivare ai 70 anni potendo dire di averne passati 50 sul set. È il caso di Christian De Sica che, il 5 gennaio 2021, arriva a questo importante traguardo nonostante per tutti rimanga l’eterno ragazzo del cinema italiano, il monellone che ne ha sempre combinate di cotte e di crude e che, nonostante un’eredità non di poco conto, è riuscito a ritagliarsi il suo ruolo e il suo stile con estrema naturalezza e voglia di fare. Nato nel 1951 a Roma, secondo figlio di Maria Mercader e del grande Vittorio De Sica, uno dei padri del Neorealismo italiano che, quando Christian gli disse di voler diventare un attore, lo liquido con un semplice «sei pazzo?», De Sica cresce in una casa impregnata di arte e di cinema. Legatissimo al fratello maggiore Manuel e al suo storico compagno di classe Carlo Verdone, Christian decide, in un primo momento, di reinventarsi come showman in un albergo del Venezuela, cosa che gli permette di imparare presto la maniera giusta di intrattenere il pubblico e di reggere il palco.

