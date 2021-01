Christian De Sica compie 70 anni: dai cinepanettoni a Angelina Jolie, una carriera di successi (Di martedì 5 gennaio 2021) Nasceva esattamente 70 anni fa a Roma Christian De Sica. Comico, attore e showman, si può dire che il suo destino fosse già scritto nel DNA. Figlio dell’illustre Vittorio De Sica, indubbiamente tra le personalità più note del cinema italiano al mondo (quattro dei film da lui diretti hanno vinto il premio Oscar come miglior film straniero), e dell’attrice spagnola María Mercader, si è dedicato alla recitazione fin dalla giovinezza. In un giorno così importante, che segna il traguardo dei 70 anni per l’attore romano, abbiamo deciso di ripercorrerne alcune tra le tappe più importanti della carriera. Christian De Sica compie 70 anni: una vita al servizio dello spettacolo Nato il 5 gennaio 1951, Christian ... Leggi su velvetmag (Di martedì 5 gennaio 2021) Nasceva esattamente 70fa a RomaDe. Comico, attore e showman, si può dire che il suo destino fosse già scritto nel DNA. Figlio dell’illustre Vittorio De, indubbiamente tra le personalità più note del cinema italiano al mondo (quattro dei film da lui diretti hanno vinto il premio Oscar come miglior film straniero), e dell’attrice spagnola María Mercader, si è dedicato alla recitazione fin dalla giovinezza. In un giorno così importante, che segna il traguardo dei 70per l’attore romano, abbiamo deciso di ripercorrerne alcune tra le tappe più importanti dellaDe70: una vita al servizio dello spettacolo Nato il 5 gennaio 1951,...

