Christian de Sica compie 70 anni | 50 passati sul palco e sul set da Paulina 1880 a Vacanza su Marte

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021)de70ed è festa nazionale, o quasi. Aveva poco più di 20quando esordì al cinema ine da quel momento in poi, il figlio d’arte, non si è più fermato. Dai ruoli nei cinepanettoni a quelli più drammatici come quello in Il figlio più piccolo diretto da Pupi Avati, Chrstian denella sua vita e nella sua carriera non si è fatto mancare proprio nulla. Il figlio di Vittorio deè riuscito a spazzare via subito l’ombra ingombrante del padre mostrandosi musicista ma anche ballerino, cantante e showman, un vero e proprio animale da combattimento sulma anche sui set dei suoi film spesso ironici, amari e divertenti. Tutto questo ède ...