Chi è “l’amica lesbica” di Dayane Mello e cosa ne pensa di Rosalinda Cannavò – VIDEO (Di martedì 5 gennaio 2021) Chi è l’amica “speciale” di Dayane Mello? Di Allegra Ioppolo ci parla Gabriele Parpiglia via Giornalettismo. Sono settimane che la modella brasiliana cita, nella Casa del Grande Fratello Vip, la sua “amica lesbica”, ma di lei non si sapeva molto… fino ad oggi. Chi è “l’amica lesbica” di Dayane Mello e cosa ne pensa di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 gennaio 2021) Chi è“speciale” di? Di Allegra Ioppolo ci parla Gabriele Parpiglia via Giornalettismo. Sono settimane che la modella brasiliana cita, nella Casa del Grande Fratello Vip, la sua “amica”, ma di lei non si sapeva molto… fino ad oggi. Chi è “” dinedi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

pisto_gol : Quello che non credi possa accadere invece succede: è sparito nel nulla Domenico Leccese, 83 anni, dal 16/12 nessun… - delia_pris : 7/n ...mi arruffano i capelli e mi chiamano servetto. -L’unica vostra amica è la regina. Ma che amica!. Cromwell si… - mariateresafan7 : Ma secondo me il problema non è solo che segue Tony, ma ha anche l’aggravante che è amica del ?? e sappiamo tutti ch… - blogtivvu : Chi è “l’amica lesbica” di Dayane Mello e cosa ne pensa di Rosalinda Cannavò #GFVip - ParisiSonia : RT @WWFitalia: Il 2020 ha tradito le attese di chi sperava in un forte impulso dell' #agricoltura amica della #natura Il #2021 sarà l'ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’amica Capodanno: Sabina Guzzanti, '2020 ha ratificato che chi lavora con cultura può crepare' Affaritaliani.it