Chi è Edoardo Scotti: il figlio di Gerry è appena diventato papà (Di martedì 5 gennaio 2021) Edoardo Scotti è l’unico figlio di Gerry Scotti. Scopriamo qualcosa di più sul ragazzo che da poco ha reso nonno il conduttore tv web sourceGerry Scotti è diventato nonno a dicembre. Il celebre conduttore televisivo non aveva fatto alcun annuncio in merito, ma a svelare la notizia ci ha pensato il settimanale “Gente” che tramite i suoi canali social ha rivelato anche la data in cui la nipote Virginia è venuta al mondo: il 15 dicembre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gente Settimanale (@gentesettimanale) Sicuramente una bella notizia per Gerry Scotti dopo che il 2020 gli aveva riservato dei momenti davvero difficili: il presentatore era stato colpito ... Leggi su instanews (Di martedì 5 gennaio 2021)è l’unicodi. Scopriamo qualcosa di più sul ragazzo che da poco ha reso nonno il conduttore tv web sourcenonno a dicembre. Il celebre conduttore televisivo non aveva fatto alcun annuncio in merito, ma a svelare la notizia ci ha pensato il settimanale “Gente” che tramite i suoi canali social ha rivelato anche la data in cui la nipote Virginia è venuta al mondo: il 15 dicembre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gente Settimanale (@gentesettimanale) Sicuramente una bella notizia perdopo che il 2020 gli aveva riservato dei momenti davvero difficili: il presentatore era stato colpito ...

