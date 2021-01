Chi è (e cosa farà) Massimiliano Atelli neo presidente della Commissione Via (Di martedì 5 gennaio 2021) L’incarico è di quelli di peso, l’organismo da guidare anche. Massimiliano Atelli è il nuovo presidente della Commissione Via in seno al ministero dell’Ambiente, insediatasi ufficialmente lo scorso maggio con l’obiettivo di esprimere la valutazione ambientale su grandi progetti, impianti e infrastrutture. Composta da un pool di 40 esperti, la Commissione assumerà piano piano un ruolo sempre più centrale in vista dell’arrivo dei primi fondi del Recovery Fund che andranno a finanziare quei progetti su cui non potrà mancare una valutazione ambientale. CAMBIO AL VERTICE Atelli succede a Luigi Boeri, ingegnere, che si è dimesso dall’incarico di presidente della Commissione insediata in maggio ma concepita dal ministro ... Leggi su formiche (Di martedì 5 gennaio 2021) L’incarico è di quelli di peso, l’organismo da guidare anche.è il nuovoVia in seno al ministero dell’Ambiente, insediatasi ufficialmente lo scorso maggio con l’obiettivo di esprimere la valutazione ambientale su grandi progetti, impianti e infrastrutture. Composta da un pool di 40 esperti, laassumerà piano piano un ruolo sempre più centrale in vista dell’arrivo dei primi fondi del Recovery Fund che andranno a finanziare quei progetti su cui non potrà mancare una valutazione ambientale. CAMBIO AL VERTICEsuccede a Luigi Boeri, ingegnere, che si è dimesso dall’incarico diinsediata in maggio ma concepita dal ministro ...

reportrai3 : Lei mi dice che è normale che Cosa Nostra si interessa a Berlusconi? «È normale il fatto che chi è titolare di gro… - bendellavedova : Chi oggi chiede di #vaccinareh24 centra il problema che @Piu_Europa per prima ha segnalato: la totale inadeguatezza… - AlbertoBagnai : E siccome di aiuto abbiamo bisogno anche noi, per difendervi, e siccome abbiamo spiegato in lungo e largo che ragli… - caterin40283689 : RT @BlackMa26865702: ++A TESTA ALTA++ Chi negli anni passati organizzava cene con i rappresentanti delle istituzioni ha minacciato Virgini… - corpoilare : RT @OizaQueensday: Più studio diritti umani, più vedo persone che prendono sta cosa come un 'volemose bene' e facciamo le foto ai bambini.… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi cosa Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi 5 gennaio: spostamenti, visite, negozi Il Sole 24 ORE Viglietti: "Carmelo Bene, io e la vita immateriale

Questa intervista è uscita su Robinson, l'inserto culturale di Repubblica il 2 gennaio scorso a mia firma Lo ammirava Jacques Lacan, Gilles Deleuze lo considerava la personalità più importante del nos ...

Chi ha paura dei parchi e si oppone alla tutela delle aree naturali da proteggere

Dall'entroterra di Portofino all'area marina del Conero, i comitati cittadini si battono per la creazione di istituzioni a tutela dei territori e della biodiversità. Capita però che Regioni ed enti lo ...

Questa intervista è uscita su Robinson, l'inserto culturale di Repubblica il 2 gennaio scorso a mia firma Lo ammirava Jacques Lacan, Gilles Deleuze lo considerava la personalità più importante del nos ...Dall'entroterra di Portofino all'area marina del Conero, i comitati cittadini si battono per la creazione di istituzioni a tutela dei territori e della biodiversità. Capita però che Regioni ed enti lo ...