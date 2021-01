Chelsea | Lampard si difende | “Ci criticano così duramente perché abbiamo speso molti soldi…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 5 gennaio 2021) L'allenatore delFrankha provato are il suo operato e quello della squadra. Altra sconfitta in campionato nel recente match contro il Manchester City e posizione in classifica decisamente non bella, specie dopo l'ottimo avvio di annata. Come riporta Goal, il manager blues ha chiarito i motivi delle tante aspre critiche ricevute in queste ultime settimane.: "Critiche dure per via della spesa sul mercato"caption id="attachment 1074647" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Sono un perfezionista che vuole il meglio per il club. La prima persona che mette pressione a se stesso e agli altri del club sono io", ha esordito. "L'anno scorso volevo spingere e prendere una posizione sopra la quarta, anche se ...