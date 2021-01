Chelsea, Lampard a rischio esonero: c’è anche Allegri per l’eventuale sostituto (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Chelsea è in crisi, l’allenatore Lampard è a rischio esonero ed in corsa per l’eventuale sostituto c’è anche Massimiliano Allegri. I Blues sono reduci dalla bruttissima sconfitta casalinga contro il Manchester City, 1-3 il risultato finale con le reti messe a segno da Gundogan, Foden e De Bruyne già dopo 34 minuti, nel finale inutile il gol della bandiera siglato da Hudson-Odoi. Il rendimento dei Blues è stato sicuramente negativo, la squadra occupa il nono posto in classifica ed è crollato nelle ultime partite. Il rendimento è stato altalenante: 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, il distacco dalla zona Europa è comunque distante solo 3 punti. Lampard a rischio esonero, c’è ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilè in crisi, l’allenatoreè aed in corsa perc’èMassimiliano. I Blues sono reduci dalla bruttissima sconfitta casalinga contro il Mster City, 1-3 il risultato finale con le reti messe a segno da Gundogan, Foden e De Bruyne già dopo 34 minuti, nel finale inutile il gol della bandiera siglato da Hudson-Odoi. Il rendimento dei Blues è stato sicuramente negativo, la squadra occupa il nono posto in classifica ed è crollato nelle ultime partite. Il rendimento è stato altalenante: 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, il distacco dalla zona Europa è comunque distante solo 3 punti., c’è ...

