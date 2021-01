"Chelsea, Lampard a rischio esonero: Allegri tra le alternative" (Di martedì 5 gennaio 2021) Contro il Manchester City di Guardiola la quarta sconfitta in sei partite nonostante un mercato imponente che ha visto, tra i tanti, gli arrivi di Havertz e Werner . La panchina di Lampard al Chelsea ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 5 gennaio 2021) Contro il Manchester City di Guardiola la quarta sconfitta in sei partite nonostante un mercato imponente che ha visto, tra i tanti, gli arrivi di Havertz e Werner . La panchina dial...

Amankwaah69 : RT @WilliamHill: Chelsea managers points per game since 2003 (minimum 30 games): Avram Grant (32) - 2.31 Jose Mourinho (212) - 2.19 Antoni… - sportli26181512 : “Chelsea, Lampard a rischio esonero: Allegri tra le alternative”: Il futuro dell’attuale tecnico dei Blues è parecc… - napolista : Ultima chiamata per #Allegri: forse si libera la panchina del Chelsea Lampard è in crisi. E il club ha pronta una r… - WilliamHill : Chelsea managers points per game since 2003 (minimum 30 games): Avram Grant (32) - 2.31 Jose Mourinho (212) - 2.19… - junews24com : Chelsea, Lampard trema: la scelta dei ‘Blues’ su Allegri -