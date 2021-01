Che fine ha fatto Jack Ma? Il profeta dell’e-commerce scomparso dopo le critiche al governo cinese (Di martedì 5 gennaio 2021) L’allarme è stato dato il 4 gennaio da Jessica Yun, giornalista australiana che scrive su Yahoo Finance. Jack Ma, uno degli uomini più ricchi della Cina, è scomparso. O meglio, dal 24 ottobre non si è più registrata una sua apparizione pubblica. E di occasioni ce ne sarabbero state. Jack Ma non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche quando l’ingresso in borsa del suo Ant Group previsto per il 5 novembre è stato bloccato dal governo cinese. Nessuna parola nemmeno il 16 novembre, quando ad Accra, in Ghana, si è tenuta la finale di Africa’s Business Heores, il talent show sponsorizzato dalla sua fondazione dedicato ai giovani imprenditori africani. E non ha commentato le perdite della sua Alibaba, che negli ultimi mesi ha visto assottigliarsi il suo valore di mercato del 25%. Non ci sono ricostruzioni ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021) L’allarme è stato dato il 4 gennaio da Jessica Yun, giornalista australiana che scrive su Yahoo Finance.Ma, uno degli uomini più ricchi della Cina, è. O meglio, dal 24 ottobre non si è più registrata una sua apparizione pubblica. E di occasioni ce ne sarabbero state.Ma non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche quando l’ingresso in borsa del suo Ant Group previsto per il 5 novembre è stato bloccato dal. Nessuna parola nemmeno il 16 novembre, quando ad Accra, in Ghana, si è tenuta la finale di Africa’s Business Heores, il talent show sponsorizzato dalla sua fondazione dedicato ai giovani imprenditori africani. E non ha commentato le perdite della sua Alibaba, che negli ultimi mesi ha visto assottigliarsi il suo valore di mercato del 25%. Non ci sono ricostruzioni ...

