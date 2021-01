Che Dio ci aiuti 6 | anticipazioni prima puntata 7 gennaio 2021

(Di martedì 5 gennaio 2021) Che Dio ci6, la fiction che sta riscuotendo da diversi anni un grande successo su Rai Uno, sta tornando inserata con dei nuovi episodi. Le avventure di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, ci terranno compagnia a partire da giovedì 7. Insieme alla protagonista sono state confermate le presenze di Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Simonetta Columbu e Gianmarco Saurino. Che Dio ci6 sarà una stagione ricca di sorprese e di intrecci, che sapranno tenere gli appassionati della serie tv incollati al piccolo schermo e con il fiato sospeso. Tanto per cominciare ci sarà il ritorno nel cast di Diana Del Bufalo, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che vestirà i panni di Monica. Inoltre, secondo leriportate sul sito ‘lanostratv.it’, ci saranno due ...

Ultime Notizie dalla rete : Che Dio

Paola Cortellesi, attrice, sceneggiatrice, comica, autrice e cantante, molto amata nel panorama italiano, è di recente apparsa in molti prodotti ...C'era molto da dire dopo gli eventi della trilogia originale, eventi che saranno esplorati in una nuova serie di Dark Horse con il fumetto God of War: Fallen God.