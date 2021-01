C’è un altro positivo alla Juventus: Cuadrado (e i tifosi ora chiedono il rinvio di Milan-Juve) (Di martedì 5 gennaio 2021) La Juventus ha comunicato che nel corso dei controlli è emersa una nuova positività al Covid 19, dopo quella di Alex Sandro. Si tratta di Juan Cuadrado. Il calciatore – scrive la Juve – è già stato posto in isolamento ed è asintomatico. La Juventus così si presenta al big match contro il Milan con i laterali contati. Proprio Pirlo poco fa aveva commentato così i dubbi di formazione dopo la positività di Alex Sandro: “Abbiamo Cuadrado e Danilo a destra, Alex Sandro e Frabotta a sinistra. Valuteremo quello che abbiamo, non c’è grande scelta”. Ora restano Danilo e Frabotta. E ovviamente è immediatamente ripartita la carica sui social dei tifosi Juventini, che reclamano a gran voce il rinvio della partita ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 gennaio 2021) Laha comunicato che nel corso dei controlli è emersa una nuova positività al Covid 19, dopo quella di Alex Sandro. Si tratta di Juan. Il calciatore – scrive la– è già stato posto in isolamento ed è asintomatico. Lacosì si presenta al big match contro ilcon i laterali contati. Proprio Pirlo poco fa aveva commentato così i dubbi di formazione dopo la positività di Alex Sandro: “Abbiamoe Danilo a destra, Alex Sandro e Frabotta a sinistra. Valuteremo quello che abbiamo, non c’è grande scelta”. Ora restano Danilo e Frabotta. E ovviamente è immediatamente ripartita la carica sui social deintini, che reclamano a gran voce ildella partita ...

