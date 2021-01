CdM, lite furibonda sulla scuola: Azzolina e De Micheli sotto accusa. Slitta la riapertura (Di martedì 5 gennaio 2021) Azzolina e De Micheli, scuola e Trasporti, i volti del fallimento e del caos scuola. Si raggiunge un compromesso dopo una notte di fuoco al consiglio dei ministri. Ma la tensione è salita alle stelle. Il lodo Azzolina- riaperture il 7 gennaio- non ha prevalso. La riapertura delle scuole superiori e dei licei Slitta infatti all’11 gennaio, con la previsione della ripresa dell’attività didattica in aula per il 50% degli studenti. Questa la mediazione raggiunta in Consiglio dei ministri: il Pd era favorevole al ritorno nelle classi dopo il 15 gennaio; ma il M5S e Iv fermamente contrari, pronti a confermare la data del 7. Alla fine il punto di caduta è stato raggiunto fissando la riapertura per lunedì 11. Tre giorni dopo. A trovare un punto di incontro, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021)e Dee Trasporti, i volti del fallimento e del caos. Si raggiunge un compromesso dopo una notte di fuoco al consiglio dei ministri. Ma la tensione è salita alle stelle. Il lodo- riaperture il 7 gennaio- non ha prevalso. Ladelle scuole superiori e dei liceiinfatti all’11 gennaio, con la previsione della ripresa dell’attività didattica in aula per il 50% degli studenti. Questa la mediazione raggiunta in Consiglio dei ministri: il Pd era favorevole al ritorno nelle classi dopo il 15 gennaio; ma il M5S e Iv fermamente contrari, pronti a confermare la data del 7. Alla fine il punto di caduta è stato raggiunto fissando laper lunedì 11. Tre giorni dopo. A trovare un punto di incontro, ...

Advertising

bizcommunityit : Ritorno in classe non più il 7 ma l’11 gennaio: lite in CdM sedata da Conte, il Pd chiedeva il 15 - Ritagliati_RCdC : Leggo i resoconti del cdm di ieri sera e mi viene in mente solo una parola. Anzi, due: sbando e irresponsabilità. - Daniele_Manca : Riapertura scuole superiori. Si riparte l’11 gennaio, slittamento deciso nel Cdm notturno dopo che la maggior parte… - FrancescaTGI : RT @TecnicaScuola: Ritorno in classe non più il 7 ma l’11 gennaio: lite in CdM sedata da Conte, il Pd chiedeva il 15 - - infoitinterno : Scuola: in Cdm lite anche su trasporti, De Micheli nel mirino M5S -

Ultime Notizie dalla rete : CdM lite Scuola: in Cdm lite anche su trasporti, De Micheli nel mirino M5S SardiniaPost Scuola, riapertura lunedì 11 gennaio. Le Regioni strappano, poi battaglia in Cdm

Tre ore di battaglia in cui non sono mancate liti accese all’interno del governo ... La loro speranza, poi confermata dalla discussione emersa nel corso del Cdm, era che Palazzo Chigi e la ministra ...

Scuola, verso riapertura lunedì 11 gennaio. Le Regioni strappano, poi battaglia in Consiglio dei ministri

Scatta il rinvio per il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori. Il premier Giuseppe Conte e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, avevano promesso che gli ...

Tre ore di battaglia in cui non sono mancate liti accese all’interno del governo ... La loro speranza, poi confermata dalla discussione emersa nel corso del Cdm, era che Palazzo Chigi e la ministra ...Scatta il rinvio per il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori. Il premier Giuseppe Conte e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, avevano promesso che gli ...