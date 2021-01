Cavani squalificato per razzismo, rabbia in Uruguay: “Atto discriminatorio verso la nostra cultura” (Di martedì 5 gennaio 2021) Londra, 5 gen – In seguito alla squalifica per tre turni comminata a Edison Cavani, il calcio uruguaiano fa quadrato e difende il campione, accusato di razzismo dalla Football Association inglese. Cavani e la parola “negrito” Cavani, che nel frattempo ha chiesto anche scusa, aveva chiamato un suo amico su Instagram col vezzeggiativo, tipico del Sudamerica, “negrito”. E dopo la squalifica di tre turni, l’AFU, il sindacato calciatori uruguaiano, difende l’attaccante del Manchester United: “Denunciamo la condotta arbitraria della Football Association. Lungi da rappresentare una difesa contro il razzismo, quello che ha commesso la FA è un Atto discriminatorio nei confronti della cultura e dello stile di vita del popolo uruguaiano. La sanzione rivela una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 gennaio 2021) Londra, 5 gen – In seguito alla squalifica per tre turni comminata a Edison, il calcio uruguaiano fa quadrato e difende il campione, accusato didalla Football Association inglese.e la parola “negrito”, che nel frattempo ha chiesto anche scusa, aveva chiamato un suo amico su Instagram col vezzeggiativo, tipico del Sudamerica, “negrito”. E dopo la squalifica di tre turni, l’AFU, il sindacato calciatori uruguaiano, difende l’attaccante del Manchester United: “Denunciamo la condotta arbitraria della Football Association. Lungi da rappresentare una difesa contro il, quello che ha commesso la FA è unnei confronti dellae dello stile di vita del popolo uruguaiano. La sanzione rivela una ...

