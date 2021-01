Catania, Tacopina arriva il 15 gennaio insieme a Zuculini (Di martedì 5 gennaio 2021) Il primo colpo di mercato, sessione invernale, del Catania, come anticipato in esclusiva da Itasportpress.it, è Franco Zuculini. Una operazione firmata Joe Tacopina che da anni è un estimatore del calciatore argentino dai tempi del Venezia. Accordo quasi concluso come conferma l'avvocato italo-americano a Itasportpress: "Sarò a Catania il 15 gennaio ma forse arriverò 24 ore dopo e spero che si metta nero su bianco sulla questione del passaggio di proprietà del Calcio Catania al mio gruppo. Oggi so che c'è stato l'incontro dei soci Sigi e ho avuto dall'avvocato Salvo Arena l'esito. Spero che vada tutto bene ma non mi sento di anticipare nulla. Ferraù dice che tutto è fatto? Se lo dice lui...comunque spero che vada così, io resto sono ottimista tanto da aver chiuso per il centrocampista ... Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) Il primo colpo di mercato, sessione invernale, del, come anticipato in esclusiva da Itasportpress.it, è Franco. Una operazione firmata Joeche da anni è un estimatore del calciatore argentino dai tempi del Venezia. Accordo quasi concluso come conferma l'avvocato italo-americano a Itasportpress: "Sarò ail 15ma forse arriverò 24 ore dopo e spero che si metta nero su bianco sulla questione del passaggio di proprietà del Calcioal mio gruppo. Oggi so che c'è stato l'incontro dei soci Sigi e ho avuto dall'avvocato Salvo Arena l'esito. Spero che vada tutto bene ma non mi sento di anticipare nulla. Ferraù dice che tutto è fatto? Se lo dice lui...comunque spero che vada così, io resto sono ottimista tanto da aver chiuso per il centrocampista ...

