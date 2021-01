(Di martedì 5 gennaio 2021) L'avv. Giovanni, presidente della Sigi, al termine dell'con i, ha esternato il proprio pensiero sull'esito dello stesso e sul passaggio di proprietà al gruppo. Nessun mal di pancia ma il passaggio del Calcioal gruppo di Joesi farà il 9con ladel preliminare. "Tutti isono stati presenti e tutto è andato bene. All'unanimità si è stabilito di continuare la strada intrapresa cone il 9 si firmerà il. Non ci aspettiamo sorprese e pensiamo che il passaggio di proprietà si concluderà entro la fine dial massimo ai primi di. L'accordo con l'Agenzia dell'Entrate sta ...

ItaSportPress : Catania, avv. Ferraù: 'Incontro con i soci positivo. Firma del contratto il 9 gennaio con Tacopina' -… - Avv_Nike : RT @ilrisolutoreIT: Attività sismica in progressione. Prestare attenzione ! ?? #Catania #Sicilia #terremoto - FT46LoveCatania : RT @stefano_auteri: ???? @Catania: Accordo trovato tra la Sigi e #Tacopina. A renderlo noto è stato l'Avv. Ferraù ?? Il 9?? gennaio la firma… - stefano_auteri : ???? @Catania: Accordo trovato tra la Sigi e #Tacopina. A renderlo noto è stato l'Avv. Ferraù ?? Il 9?? gennaio la f… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania avv

ItaSportPress

Annunziata lascia con direzione Napoli. E per la presidenza è scontro nel governo I renziani puntano su Di Sarcina, ma il Pd prova a convincere il M5S (che vorrebbe Lupi) sul catanese Di Graziano ...Il Catania, come aveva annunciato anche Joe Tacopina, comincia a muoversi sul mercato. I rossazzurri sono a un passo dal centrocampista argentino Franco Zuculini. Come riportato da Tuttomercatoweb, l’ ...