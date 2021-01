Catania | avv Ferraù | “Approvato il contratto con Tacopina Il 9 gennaio le firme sul preliminale”

Leggi su mediagol

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ilsi prepara al passaggio di consegne.Dopo avere raggiunto nei giorni scorsi l’accordo definitivo per la cessione del club etneo, questo pomeriggio, i soci della Sigi hanno tenuto un summit in cui è arrivata la tanto attesa fumata bianca per apporre la firma sulper il passaggio delle quote al gruppo di Joe. Passaggio che, come confermato dall'avvocato Giovannial termine dell'incontro con i soci, si svolgerà il 9con la firma del preliminare. "L'incontro è andato molto bene, abbiamo avuto quasi la presenza di tutti i soci, alcuni erano già venuti ieri presso il mio studio, dove abbiamo fatto un incontro più ristretto. Oggi con unanimità dei presenti abbiamo deciso quello che era già noto, cioè approvare ilche sarà siglato e firmato ...