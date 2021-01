Caso Psa-Fca | cyber | 5G La ricetta Borghi Pd per l’intelligence economica

Leggi su formiche

(Di martedì 5 gennaio 2021) Si è discusso molto – e con ragione – attorno alla vicenda dellasecurity, e alla modalità quanto meno singolare con la quale il Presidente del Consiglio ha messo sul tavolo una soluzione (molto contrastata) di privatizzazione di un pezzo del comparto di intelligence del nostro Paese, legandola proprio ai temi della sicurezza cibernetica. Irretito da questo dibattito, che ha assunto subito uno spessore e una curvatura tipicamente politica (al punto da trascendere il merito per diventare – come troppo spesso accade in questo paese – una bandiera da sventolare), il mondo politico ha commesso il tipico errore di chi vive solo della contemporaneità, perdendo di vista la prospettiva. Ammalati di miopia come siamo, ci stiamo soffermando sul dito, e non scorgiamo la Luna che esso indica. È sicuramente importante, anzi per alcuni aspetti decisivo, ragionare su come ...