Case popolari | la rivoluzione di Ferrara | tutti italiani i primi 157 in graduatoria

(Di martedì 5 gennaio 2021), 5 gen – “: prima gli“, è uno slogan spesso utilizzato da coalizioni politiche a scopo elettorale per poi essere messo nel cassetto una volta vinte le elezioni. Non è questo il caso didove, grazie al nuovo regolamento approvato nel marzo scorso, l’esito della nuovaper gli alloggi di edilizia residenziale pubblica è stato sorprendente. A differenza del passato, quando iposti dellaerano costantemente monopolizzati da extracomunitari, stavolta nelle prime 157 posizioni ci sono tutte persone di nazionalità italiana.agli, esulta il sindaco diEsulta il sindaco leghista della città Alan ...

strello65 : ++A Testa Alta++ Tu lavori e quelli che per anni hanno fatto marcire le case popolari oggi si prendono i meriti Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Case popolari

relativa al rilevamento degli incidenti stradali ha risentito della emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 ...In Italia, oltre alle strutture di politica assistenziale come case popolari e alloggi per senza tetto, da pochi anni è stata data attenzione anche a quella fascia di persone con un reddito medio bass ...