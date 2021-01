Case popolari | a Ferrara tutti i 157 posti alle famiglie italiane a causa del regolamento della giunta leghista Curia | “No a discriminazioni”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Nell’ultima graduatoria per l’assegnazione dellei 157disponibili sono stati assegnati a. Una modifica del, elaborata dallaguidata dal sindacoLega, Alan Fabbri, ha scelto di favorire chi da più tempo risiede in città. Una decisione che sta già facendo discutere e che ha provocato la reazione anchediche si augura che “nessuna famiglia che ne aveva diritto sia stata esclusa per ragioni di razza e nazionalità“. L’Associazione giuridica degli studi sull’immigrazione (Asgi) ha intanto annunciato che impugnerà l’atto. Fabbri ha parlato di un “risultato rivoluzionario” ...

Lo scrive in una nota la diocesi di Ferrara a seguito delle assegnazioni delle case popolari in città. "La 'residenza storica', come principio dirimente, non può essere in grado da sola di tutelare il ...