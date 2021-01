Casandrino, minaccia di far esplodere il palazzo con una bombola del gas: arrestato (Di martedì 5 gennaio 2021) Un 41enne di Casandrino già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri per aver minacciato di far saltare in aria una palazzina utilizzando una bombola di gas. I carabinieri di Frattamaggiore (Napoli) hanno arrestato per evasione, violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale un 41enne di Casandrino già ai domiciliari. I militari sono Leggi su 2anews (Di martedì 5 gennaio 2021) Un 41enne digià noto alle forze dell’ordine è statodai carabinieri per averto di far saltare in aria una palazzina utilizzando unadi gas. I carabinieri di Frattamaggiore (Napoli) hannoper evasione, violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale un 41enne digià ai domiciliari. I militari sono

