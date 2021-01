Casa: Regione Lombardia scrive a prefetto Milano per riprendere gli sgomberi (Di martedì 5 gennaio 2021) Milano, 5 gen. (Adnkronos) – La Lombardia chiede alla prefettura di Milano di ripartire con gli sgomberi delle case popolari. “Oggi ho scritto al prefetto di Milano per chiedere di intervenire presso il Governo e convocare quanto prima il tavolo tecnico che coordina gli sgomberi programmati delle case popolari”, spiega in una nota l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021), 5 gen. (Adnkronos) – Lachiede alla prefettura didi ripartire con glidelle case popolari. “Oggi ho scritto aldiper chiedere di intervenire presso il Governo e convocare quanto prima il tavolo tecnico che coordina gliprogrammati delle case popolari”, spiega in una nota l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Casa Regione Casa: Regione Lombardia scrive a prefetto Milano per riprendere gli sgomberi SardiniaPost Tivoli – Rientro a scuola, Innocenti: “Serve un adeguamento degli orari delle corse”

Rientro a scuola. Trasporto scolastico, assessore Innocenti: “La Regione e Cotral adeguino gli orari delle corse alle esigenze degli studenti e delle studentesse” In relazione alla ripresa delle lez ...

Milano, 5 gen. (Adnkronos) - La Lombardia chiede alla prefettura di Milano di ripartire con gli sgomberi delle case popolari. "Oggi ho scritto al Prefetto di Milano per chiedere di intervenire presso ...

