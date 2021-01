Casa: Regione Lombardia scrive a prefetto Milano per riprendere gli sgomberi (Di martedì 5 gennaio 2021) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - La Lombardia chiede alla prefettura di Milano di ripartire con gli sgomberi delle case popolari. "Oggi ho scritto al prefetto di Milano per chiedere di intervenire presso il Governo e convocare quanto prima il tavolo tecnico che coordina gli sgomberi programmati delle case popolari", spiega in una nota l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini. Il Decreto 'Milleproroghe 2021', pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre, stabilisce, spiega Bolognini, "la sospensione degli sfratti 'limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021), 5 gen. (Adnkronos) - Lachiede alla prefettura didi ripartire con glidelle case popolari. "Oggi ho scritto aldiper chiedere di intervenire presso il Governo e convocare quanto prima il tavolo tecnico che coordina gliprogrammati delle case popolari", spiega in una nota l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini. Il Decreto 'Milleproroghe 2021', pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre, stabilisce, spiega Bolognini, "la sospensione degli sfratti 'limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed ...

