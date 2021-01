Carabao Cup, Mourinho in finale! Il Tottenham ferma la favola Brentford (Di martedì 5 gennaio 2021) LONDRA (Inghilterra) - Il Tottenham di Mourinho batte 2-0 il Brentford e vola in finale di Carabao Cup. Lo Special One adesso avrà l'opportunità di vincere il 25 aprile (e non più il 28 febbraio) la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 5 gennaio 2021) LONDRA (Inghilterra) - Ildibatte 2-0 ile vola in finale diCup. Lo Special One adesso avrà l'opportunità di vincere il 25 aprile (e non più il 28 febbraio) la ...

infoitsport : Carabao Cup, Guardiola vince il derby di Manchester e vola in finale contro Mourinho - infoitsport : Carabao Cup, sarà Guardiola contro Mourinho in finale: al City il derby di Manchester - infoitsport : Carabao Cup: il Manchester City fa suo il derby con lo United e vola in finale - Sportmediaset - lamortevito : Il prossimo capitolo dell’eterna sfida in panchina tra Guardiola e Mourinho sarà il 25 aprile 2021 a Wembley.… - KurgenJloppo : @james_ctid @OptaJoe @StatCity @Carabao_Cup @ManCity @SpursOfficial Hahahahahahaahaahhaahahhahahahahahahhahahahahahahahahaha -