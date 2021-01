Can Yaman in Italia per girare uno spot pubblicitario. Ecco dove e quando! (Di martedì 5 gennaio 2021) A pochi mesi dall’ultima volta, Can Yaman è tornato in Italia! E’ a Roma, dove ha incontrato nuovamente Ferzan Ozpetek: Ecco perché. Can Yaman girerà uno spot pubblicitario Il grande regista e sceneggiatore dirigerà l’attore che sta facendo battere i cuori di milioni di fan Italiane con “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (lo rivedremo in prima serata su Canale 5 giovedì 7 gennaio) nel nuovo spot della pasta “De CEcco”! Questo prima di vederlo magari in un film di Ozpetek (si pensa che sarà il prossimo, “Come un respiro”, di cui Can ha letto il romanzo)! Era stato lo stesso divo turco ad annunciare sui suoi profili social il proprio ritorno nella Città Eterna il 5 gennaio, dicendo di aver visto l’ultimo film di Ozpetek, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 5 gennaio 2021) A pochi mesi dall’ultima volta, Canè tornato in! E’ a Roma,ha incontrato nuovamente Ferzan Ozpetek:perché. Cangirerà unoIl grande regista e sceneggiatore dirigerà l’attore che sta facendo battere i cuori di milioni di fanne con “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (lo rivedremo in prima serata su Canale 5 giovedì 7 gennaio) nel nuovodella pasta “De C”! Questo prima di vederlo magari in un film di Ozpetek (si pensa che sarà il prossimo, “Come un respiro”, di cui Can ha letto il romanzo)! Era stato lo stesso divo turco ad annunciare sui suoi profili social il proprio ritorno nella Città Eterna il 5 gennaio, dicendo di aver visto l’ultimo film di Ozpetek, ...

