“Campania Cultura Viva”, spettacoli in streaming sul sito della Regione: la progammazione (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Aspettando la Befana con il “Programma Campania Cultura Viva” online su https://Cultura.Regione.Campania.it/…/Campania-Cultura… Alle ore 16.00 per i vostri bambini “La scampagnata di due disperati“, spettacolo di burattini dei fratelli Ferraiolo per il Teatro Trianon di Napoli. Alle ore 18.00 – backstage della serie “L’amica geniale – Storia del nuovo cognome” a cura di Film Commission Regione Campania. Alle ore 20.00 “Pulcinella”, coreografia di Francesco Nappa per il Teatro San Carlo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Aspettando la Befana con il “Programma” online su https://.it/…/… Alle ore 16.00 per i vostri bambini “La scampagnata di due disperati“, spettacolo di burattini dei fratelli Ferraiolo per il Teatro Trianon di Napoli. Alle ore 18.00 – backstageserie “L’amica geniale – Storia del nuovo cognome” a cura di Film Commission. Alle ore 20.00 “Pulcinella”, coreografia di Francesco Nappa per il Teatro San Carlo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

stefanodonno75 : Accademia italiana Pellegrini (Lingua e Cultura) e I Quaderni del Bardo Edizioni: Direzione Regionale Musei Campani… - gigi_napoli1954 : RT @Capodimonte_mus: Il 2021 al Museo di Capodimonte - Napoli Post | Notizie, politica, cronaca, turismo e cultura in Campania Il 2021 al M… - Capodimonte_mus : Il 2021 al Museo di Capodimonte - Napoli Post | Notizie, politica, cronaca, turismo e cultura in Campania Il 2021 a… - infocampania : PIEDIMONTE MATESE - DAL 17 GENNAIO PARTE LA 'SETTIMANA BIBLICA' - infocampania : TELEVISIONE - GRANDE ATTESA PER IL RITORNO DI 'C'E' POSTA PER TE' -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Cultura AL VIA “CAMPANIA CULTURA VIVA”: PROGRAMMA CULTURALE DIGITALE DELLA REGIONE PER IL NATALE - Primo Piano Regione Campania Ipotesi Campania zona bianca dal 15 gennaio, cosa si potrà fare

Non escludiamo di vedere la Campania zona bianca dal 15 gennaio, prima del traghettamento offerto dall'ordinanza del ministro Roberto Speranza ...

Mal’Aria 2020, Benevento 41 volte oltre limite nonostante il lockdown

Ad Avellino, a Napoli e a Benevento si respira una brutta aria. Lo afferma Legambiente nel dossier Mal’Aria 2020. Lo smog sconfigge anche il lockdown: con le auto ferme, polveri sottili in aumento. Pe ...

Non escludiamo di vedere la Campania zona bianca dal 15 gennaio, prima del traghettamento offerto dall'ordinanza del ministro Roberto Speranza ...Ad Avellino, a Napoli e a Benevento si respira una brutta aria. Lo afferma Legambiente nel dossier Mal’Aria 2020. Lo smog sconfigge anche il lockdown: con le auto ferme, polveri sottili in aumento. Pe ...