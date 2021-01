Campagna vaccinale completata per il personale dei presidi ospedalieri (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la Campagna vaccinale Anti-Covid 19 dell’Asl di Avellino: dopo aver completato con il personale sanitario e non dei presidi ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, da domani partirà la vaccinazione per il personale delle 7 Strutture Ospedaliere Private Accreditate, per un numero di 1.172 operatori. In base al sorteggio, saranno convocate nell’ordine: Casa di Cura Montevergine di Mercogliano, Villa dei Pini di Avellino, Villa Maria di Baiano, Villa Julie di Mirabella Eclano, Malzoni Villa Platani di Avellino, Clinica Santa Rita di Atripalda e Villa Esther di Avellino. Entro l’8 gennaio2021 verrà completata la vaccinazione di tutto il personale delle cliniche, contestualmente si procederà con il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua laAnti-Covid 19 dell’Asl di Avellino: dopo aver completato con ilsanitario e non deidi Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, da domani partirà la vaccinazione per ildelle 7 Strutture Ospedaliere Private Accreditate, per un numero di 1.172 operatori. In base al sorteggio, saranno convocate nell’ordine: Casa di Cura Montevergine di Mercogliano, Villa dei Pini di Avellino, Villa Maria di Baiano, Villa Julie di Mirabella Eclano, Malzoni Villa Platani di Avellino, Clinica Santa Rita di Atripalda e Villa Esther di Avellino. Entro l’8 gennaio2021 verràla vaccinazione di tutto ildelle cliniche, contestualmente si procederà con il ...

